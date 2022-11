Vysoká inflace znamená klesající hodnotu peněz. Co udělat, aby úspory co nejméně ztrácely svou hodnotu? Jaké jsou hlavní zásady, kterými se musí člověk řídit? Jak důležité je mít určitou částku okamžitě k dispozici? Drahé Česko přináší užitečné rady, které by měly ve složité situaci pomoci.