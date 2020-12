Pobrexitová jednání se posunula v otázce hospodářské soutěže, spor o rybolov trvá, naznačil Barnier

Sedmadvacítka unijních zemí vyjednává s Británií dohodu od chvíle, kdy bývalý členský stát koncem letošního ledna evropský blok po 47 letech opustil. V neděli vypršel již několikátý termín, do kterého chtěly mít obě strany o osudu rozhovorů jasno, vyjednávání však kvůli sporům v několika zbývajících tématech pokračuje.

Tři scénáře

Barnier podle zdroje ČTK diplomatům nastínil tři scénáře, jak se může jednání vyvíjet. Pokud by se dohodu podařilo uzavřít tento týden, mohl by ji na mimořádném zasedání teoreticky ještě do konce roku schválit Evropský parlament a zaručit tím její platnost od začátku ledna.

Druhou možností je, že se vyjednávači ani tento týden nedohodnou a rozhovory se protáhnou do Vánoc nebo za ně. V takovém případě by již EP dohodu schválit nestihl.

Zatímco podle Barniera by v lednu hrozilo přinejmenším krátké období bez platné dohody, některé členské státy už daly najevo, že při tomto scénáři budou usilovat o takzvané předběžné provádění dohody. To by znamenalo, že úmluva vstoupí v platnost a europoslanci ji schválí dodatečně. Řada z nich ovšem již předem tuto možnost odmítá s tím, že jim Evropská komise přislíbila, že je při schvalování dohody neobejde.

Posledním scénářem je varianta, že se obě strany nedohodnou ani do konce roku a v lednu dojde k neřízenému rozchodu. I v tom případě ale mohou podle Barniera jednání pokračovat.