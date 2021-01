Americká politika se stane zelenější. Biden omezí těžbu ropy, klima budou řešit i tajné služby

V USA funguje několik stovek ropných vrtů, nové by už ale na federální půdě prozatím přibývat neměly. „Nemůžeme už dál otálet, vidíme to na vlastní oči a cítíme to ve svých kostech. Je čas jednat,“ komentoval svůj postup Biden. Následovat by měla i „důkladná revize“ všech existujících nájemních kontraktů souvisejících se zpracováváním fosilních paliv.

Těžba na federální půdě zajišťuje dvaadvacet procent produkce veškeré americké ropy a dvanáct procent plynu. Zároveň se při ní vyprodukuje podle odhadů téměř čtvrtina emisí oxidu uhličitého na celostátní úrovni. Biden ohlásil, že požádá Kongres, aby ukončil subvencování fosilních paliv.

„Ať se nám to líbí, nebo ne, tak Spojené státy hrají jednu z vůdčích rolí v tomto světě. Jestliže se začnou takováto opatření prosazovat, tak je to jedině dobře z hlediska emisní politiky Spojených států, ale i z pohledu globálního světa,“ podotýká Michal Marek, ředitel Ústavu pro výzkum globálních změn Akademie věd ČR.

Kritici Bidena tvrdí, že jeho krok zvýší energetickou závislost na zahraničí, a už tak vysokou nezaměstnanost v době pandemie. „Bohužel, nařízení zastavit nájemní smlouvy je krokem zpět jak pro ozdravení národní ekonomiky, tak pro environmentální pokrok,“ uvedl Mike Sommers, výkonný ředitel Amerického ropného institutu.