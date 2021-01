Americký Senát dostal ústavní žalobu na Trumpa. Schválil také novou ministryni financí a šéfa diplomacie

Senátní lídři už dříve oznámili, že se žalobou budou zabývat až od 9. února, šéf demokratů v horní komoře Chuck Schumer v neděli prohlásil, že její projednávání bude spravedlivé, ale rychlé. Senát by mohl v případě uznání viny Trumpovi zakázat v budoucnu usilovat o veřejný úřad.

První ministryně financí za 232 let

Senát dále schválil Janet Yellenovou do funkce ministryně financí v administrativě demokratického prezidenta Joea Bidena. Bývalá šéfka americké centrální banky (Fed) bude první ženou, která resort financí za 232 let jeho existence povede. Senátní výbor pro zahraniční vztahy též schválil nominaci Antonyho Blinkena do pozice šéfa americké diplomacie.

Podle agentury AP se pro Yellenovou ve 100členném Senátu vyslovilo 84 senátorů, 15 bylo proti. Očekává se, že bude hrát klíčovou roli ve schválení Bidenova stimulačního balíku v hodnotě 1,9 bilionu dolarů (bezmála 41 bilionů korun). Návrh naráží na tvrdý odpor republikánů, kterým se zdá příliš vysoký.

Yellenová patří k nejvýraznějším postavám posledních dekád mezi americkými ekonomy, v roce 2014 za úřadování prezidenta Baracka Obamy usedla jako první žena do čela americké centrální banky (Fed). Předtím byla v této stěžejní instituci čtyři roky viceguvernérkou, působila také jako členka Rady guvernérů Fedu (1994 až 1997), předsedkyně Rady ekonomických poradců v Bílém domě za vlády Billa Clintona (1997 až 1999) a šéfka Federální rezervní banky v San Francisku (2004 až 2010).

Ve funkci guvernérky Fedu vydržela jen jedno čtyřleté období, během kterého podporovala umírněný přístup k měnové politice charakterizovaný jen pozvolným zvyšováním úrokových sazeb. Končící prezident Donald Trump Yellenovou v roce 2018 nahradil Jeromem Powellem, ačkoli si podle řady pozorovatelů zasloužila ještě jedno období ve funkci. Trump počínání Yellenové v čele centrální banky ostře kritizoval.

Ani Yellenová přitom směrem k Trumpovi neváhala sáhnout k ostřejším vyjádřením. V únoru 2019 například řekla, že Trump nerozumí hospodářské politice a nechápe poslání Fedu.