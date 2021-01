USA otáčí v přístupu k pandemii. Biden nařídil roušky, posiluje testování a chce rychlejší vakcinaci

Za sto dnů se má naočkovat sto milionů Američanů

Všem mezinárodním cestujícím přijíždějícím do USA nově nařídil prokázat se negativním testem na koronavirus a po příletu se pak uchýlit do karantény v souladu s federálními nařízeními. Biden přitom již před několika dny oznámil, že nehodlá připustit zrušení zákazu cestování do USA ze států schengenského prostoru včetně Česka, Irska, Británie a Brazílie, který platí od loňského roku. Záměr povolit cesty z těchto zemí oznámil krátce před koncem svého mandátu Trump.

Nový prezident již ve středu krátce po uvedení do úřadu nařídil povinné nošení roušek ve všech federálních budovách, na všech federálních územích a všem federálním zaměstnancům. Ve čtvrtek tento příkaz rozšířil, zakrývaní nosu a úst bude nutné rovněž na letištích a v mezistátní vlakové, letecké, autobusové a lodní dopravě.

Biden svými příkazy nařídil posílení testování na koronavirus a zrychlení vakcinace, znovu přitom zopakoval svůj závazek naočkovat v prvních sto dnech své vlády sto milionů Američanů. Ve stejném časovém období by chtěl rovněž otevřít většinu škol, pokud to situace dovolí.

Prezident přirovnal současnou situaci k válečnému stavu a připomněl, že po nákaze již zemřelo více Američanů než ve druhé světové válce. Dalším z exekutivních příkazů pak uvedl do chodu zvláštní zákon, který umožňuje federální vládě nařídit soukromým společnostem výrobu nutného zboží. Podobný zákon využil loni i Trump v začátcích pandemie, když panoval všeobecný nedostatek ochranných pomůcek a plicních ventilátorů.

Biden také zřídil zvláštní tým, který má dohlížet na to, aby se pomoc a podpora v pandemii dostávala spravedlivě i k příslušníkům etnických menšin, jichž umírá s covidem-19 nepoměrně více než mezi bělošskými Američany.