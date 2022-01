Komunální volby 2022

Volby do zastupitelstev obcí, jak zní oficiální název komunálních voleb, se konají jednou za čtyři roky. Naposledy to bylo 5. a 6. října 2018, přičemž přesný termín teprve vyhlásí prezident republiky. Lze však očekávat, že to bude v pátek a sobotu na přelomu září a října. Souběžně by se mělo konat také první kolo voleb do třetiny Senátu.

Volit se bude ve všech obcích, městech, případně v městských částech a obvodech. Zastupitelstva následně zvolí obecní a městské radní včetně starostů a primátorů.

Specifická je situace v Praze, která fakticky plní i funkci kraje, nicméně krajské volby se v ní nekonají.

Volit mohou všichni zletilí a svéprávní občané ČR trvalým pobytem a občané ze zemí EU s přechodným pobytem v dané obci. Stejné podmínky platí i pro kandidáty.

Jsou to jediné volby, pro které se nevydává voličský průkaz. Volič tedy nemůže hlasovat mimo své bydliště.

Systém preferenčních hlasů se zcela liší od ostatních voleb v Česku. Volič má de facto tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. Pokud na volebním lístku zakřížkuje celou stranu, dá jí tolik hlasů, kolik má strana kandidátů (a maximálně tolik, kolik se volí zastupitelů). Pokud se rozhodne označovat jednotlivé kandidáty, může je vybírat kandidáty napříč stranami, přičemž každému dává jeden hlas, maximálně ale smí vybrat tolik, kolik se volí zastupitelů. Oba způsoby lze i zkombinovat, tedy označit jednu stranu a dále vybrat u jiných stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně odspodu.