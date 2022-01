Před 30 lety vyrazili do ulic čeští policisté v nových stejnokrojích. Uniformy a jejich doplňky byly v porovnání s těmi původními estetičtější a co do materiálu praktičtější. Další zpříjemnění policejní práce pak představovalo 25 telefaxů, které Československu věnovala bavorská vláda.

