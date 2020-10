Nešetrná regulace horního toku Úslavy na Klatovsku proměnila v polovině 80. let tok s rozmanitou faunou na nevzhlednou strouhu bez života. S blížícími se prvními polistopadovými volbami do místních zastupitelstev poukazovali autoři tehdejší reportáže na to, jak zásadní dopad mohou mít rozhodnutí přijímaná právě na úrovni komunální politiky.

