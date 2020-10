Největší tuzemské panelové sídliště, pražské Jižní Město, budované od začátku sedmdesátých let, bylo v roce 1990 domovem bezmála 130 tisíc lidí. Poslechněte si, jaké nedostatky v infrastruktuře trápily zdejší obyvatele a co s tím hodlali udělat kandidáti do místního zastupitelstva.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.