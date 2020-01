Pro doklady do banky. Uherské Hradiště koupí bývalou bankovní budovu, přestěhuje do ní úředníky

Pro koupi budovy bývalé banky hlasovalo 21 z 22 přítomných zastupitelů. Do objektu by se měli podle starosty Stanislava Blahy (ODS) do tří let přestěhovat z budov v Revoluční, Protzkarově a Hradební ulici úředníci odboru dopravních a správních agend, odboru informatiky a útvaru interního auditu.

„Naším prvotním záměrem je využít jej pro potřeby úřadu. Koncentrovat zde všechny agendy, které lidé potřebují pro vyřízení nejrůznějších dokladů, ať už jsou to řidičské průkazy, evidence vozidel, následně cestovní doklady, pasy, občanské průkazy, matrika. Zároveň docílíme zajímavé linie tří objektů městského úřadu, kde lidé v podstatě budou velmi blízko od sebe mít celý městský úřad,“ řekl Blaha.

Zastupitelé Uherského Hradiště schválili nákup bývalé Komerční banky v centru města za 35 milionů korun. Zvažuje do ní sestěhovat své úředníky z jiných míst. pic.twitter.com/JE7j0ZNqgE — Luboš Dostál (@Dostal_CT) January 13, 2020

Úřadovat by se v bývalé bance mohlo v roce 2023

Komerční banka se z budovy odstěhovala loni, nyní je prázdná. Letošní rok chce radnice nechat vypracovat studii na zjištění podrobného technického stavu domu a návrhu využití. Do roku 2021 chce mít město projektovou dokumentaci a na další rok plánuje úpravy téměř za 20,7 milionu korun.

Pak už zbyde jen dům asi za tři miliony vybavit a přestěhovat úředníky. Následně zřejmě město prodá budovu v Revoluční, odkud čeká výnos nejméně 22 milionů. „Přesnější vyčíslení nákladů nás čeká v následujících týdnech,“ uvedl Blaha.

Nákup kritizoval opoziční zastupitel Ivan Karpeles (ČSSD). „Je to budova, která by měla být zachována pro veřejnost, nicméně cena, kterou město zaplatí, se mi jeví vysoká,“ řekl Karpeles.