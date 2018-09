Baťovy hodinky se vrátily do Zlína. Zastavily se v čas jeho smrti

video Baťovy hodinky se vrátily do Zlína

Hodinky nevyčíslitelné hodnoty šly z ruky do ruky. Naplnilo se tak přání Baťových, aby se do tohoto města vrátily. „Všichni souhlasili, nikdo s tím neměl problém,“ popsala postoj celé rodiny Baťova vnučka Rosemarie Bata Blyth.

„Pokud byste posadili Wolfganga Amadea Mozarta ke klavíru, tak by vám složil operu. Pokud byste postavili Zátopka na start, tak by vystartoval a vyhrál maraton. Pokud byste Baťu postavili před lidi, tak by prostě zase zorganizoval výborný výsledek,“ řekl historik Zdeněk Pokluda.

I když se boty ve Zlíně už nevyrábějí, důvodů k respektu k jeho zakladateli existuje dost. Z třítisícové vesnice vybudoval desetkrát větší a architektonicky nezaměnitelné město, které znal celý svět. „Moje nejoblíbenější Baťovo heslo je jediné slovo. Služba. Dělat službu lidem, službu veřejnosti,“ dodal Velev.