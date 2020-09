Spor o náhradu škody kvůli akciím Neographu má řešit stejný soudce

„Absence příslušného odůvodnění pak zakládá porušení ústavně zaručeného práva stěžovatele na zákonného soudce, neboť odnímá věc tomu původně určenému, aniž by pro takový postup byly splněny zákonné předpoklady,“ uvedl soudce zpravodaj Vladimír Sládeček. Věc tak bude u Obvodního soudu pro Prahu 2 rozhodovat stejný člověk.

Šlo o dobu od prosince 2013 do dubna 2014. Tehdy trvalo jejich zajištění v trestním řízení a Sittovi bylo zakázáno vykonávat hlasovací práva s akciemi spojená.

Sitta se náhrady škody domáhá před civilními soudy, podle něj mu byla způsobena nesprávným úředním postupem. Škodu podle něj způsobilo snížení hodnoty jeho akcií společnosti Neograph, a to kvůli rozhodnutí státní zástupkyně, podle Sitty nezákonnému, o zajištění cenných papírů a kvůli nesprávnému úřednímu postupu státu při správě akcií.

Sitta papírnu Neograph (nyní SPM - Security Paper Mill) založil a ve funkci generálního ředitele působil od roku 1997. V médiích Sitta upozornil na smlouvu mezi Neographem a pražským dopravním podnikem a na související poradenskou smlouvu Neographu se společností Cokeville Assets z Britských Panenských ostrovů. Za důvod svého prohlášení označil to, že si nepřál, aby byla firma Neograph zatahována do něčeho, s čím nesouhlasil. Údajným tunelováním dopravního podniku se justice zabývá už přes sedm let.