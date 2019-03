Nahradí Švachulu v radě Brna-střed Oulehlová? Koaliční ODS a lidovci nabídku z ANO zváží

Policie zasahovala na radnici od čtvrtka do soboty. Zajímala se především o zakázky z investičního odboru. Devět lidí viní z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pěti lidem, kteří skončili ve vazbě, hrozí 10,5 roku až 16 let vězení. Kromě Švachuly a Liškutina jsou to podnikatelé Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka.