Hygienici varují před možným návratem žloutenky typu A. Očkování má příliš málo lidí

Nejvíce lidí se nakazilo v roce 2016, celkem jich bylo 449. Každý týden přibývalo až třicet nových případů. Nejvíce zasažené bylo Brno a okolí. Obvyklý roční počet lidí nakažených žloutenkou je přitom okolo dvaceti. Odborníci se ale shodují, že se epidemie vrátí.

„Důvod, proč se nám může vrátit epidemie, je především v tom, že naše populace není proti hepatitidě typu A chráněna dostatečnou měrou očkováním. Vlastně my jsme během protiepidemického opatření nechávali vakcinovat kolem dvou tisíc lidí. Další lidé se čistě z opatrnosti preventivně nechávali očkovat sami,“ vysvětlila hygienička Renata Ciupek.

Epidemie žloutenky typu A by se podle odborníků mohla vrátit. Důvodem je nízká proočkovanost. V letech 2016 a 2017 se s takzvanou nemocí špinavých rukou potýkalo Brno a okolí. Onemocnělo při ní 516 lidí a z toho tři zemřeli. Naopak případů hepatitidy B za poslední roky ubylo. pic.twitter.com/BHlP8pa5vb — Aneta Beránková (@Berankova_CT) November 20, 2018

Očkování proti tomuto typu žloutenky je dobrovolné, potřebné dvě dávky stojí asi tři tisíce korun, zdravotní pojišťovny na ně přispívají dětem i dospělým. Protilátky by měly dotyčnému vydržet minimálně na 20 let. Podle lékařů by lidé mohli vakcinaci proti tomuto typu onemocnění věnovat jako dárek pod vánoční stromeček místo třeba potravinových doplňků.