Začala stavba úseku dálnice D35 z Hořic do Sadové na Královéhradecku

U navazujícího úseku D35 o délce sedm a půl kilometru mezi Sadovou a napojením na dálnici D11 na okraji Hradce Králové ŘSD plánuje zahájení stavby v roce 2024 a uvedení do provozu v roce 2027. Úsek D35 z Hořic do Úlibic u Jičína a obchvat Úlibic by ŘSD podle aktuálních plánu chtělo začít stavět v roce 2025 a otevřít v roce 2028. Úsek z Úlibic do Turnova, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35, která se vyhne obcím.

Zatím posledním otevřeným úsekem dálnice v Královéhradeckém kraji je trasa D11 z Hradce Králové do Jaroměře, kterou stavbaři budovali od jara 2018 do prosince 2021.