V Ostravě mají rentgen s rameny ve tvaru O. Zkracuje operaci i pobyt v nemocnici

S pomocí přístroje ve čtvrtek na oddělení operovali šestasedmdesátiletého Antonína Valentu, který měl dlouhodobé problémy s páteří. Při chůzi i stání trpěl bolestmi. „Dlouho mě to trápilo, bylo to čím dál horší. Tak jsem si říkal, že musím jít zavčasu, jak člověk lehne, je konec,“ řekl. Dodal, že na operaci se doslova těšil, protože věří, že mu pomůže.

Konkrétně jde například o operace, při kterých se zavádí implantát do páteře, nejčastěji jde o fixační šrouby nebo meziobratlovou náhradu. Při použití nového rentgenu se významně snížení radiační zátěž a zvýší přesnost zavádění implantátů.

Dosud nemocnice měla k dispozici pouze standardní pojízdné rentgenové přístroje nebo zařízení s C rameny. Nový přístroj lékaři využijí v případech, kdy jsou pro ně přínosem 2D a 3D informace o anatomických strukturách a objektech s velkým kontrastem pro rentgenové záření, jako jsou kostní struktury a kovové předměty.

Zákroku se říká 3D navigovaná miniinvazivní instrumentovaná operace páteře. „Znamená to, že budeme z minimálního přístupu šroubovat nestabilní segment páteře a zároveň se budeme řídit počítačovou navigací, která je založena na 3D rentgenu, tedy 3D rentgenových obrázcích, které se potom přesunou do navigace a virtuálně se spojí s tělem pacienta a při zavádění těch šroubů přesně vidíme v reálném čase, jak implantáty postupují do těla,“ uvedl ještě před operací primář neurochirurgie Róbert Kroupa.

Dodal, že miniinvazivní přístup má pro pacienty řadu výhod. Například výrazně nižší ztrátu krve, kdy je to při klasické operaci asi litr, při miniinvazivní zhruba desetina. Pacient navíc odchází do domácího léčení nejpozději třetí den, po běžné operaci zůstává hospitalizován týden. U zákroku se operuje přes dva řezy o délce tří centimetrů, u klasického je řez několikanásobně delší.

Metoda nová není, rentgen s „óčkem“ však zákrok usnadňuje

Miniinvazivní metodou operují na neurochirurgii už řadu let. Dosud ale lékaři museli využívat klasické rentgenové přístroje, se kterými se pořizují snímky v průběhu celé operace, čímž se kontrolují jednotlivé kroky při zavádění implantátů.

S novým zařízením provedou na začátku operace 3D scan páteře, který se pak přesune do přístroje pro spinální navigaci. Operuje se tedy už bez rentgenu, každý pohyb a poloha nástroje i implantátu se přepočítává počítačem v aktuálním čase a zobrazuje se na obrazovce.