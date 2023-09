Policie obvinila muže kvůli pobodání školačky z pokusu o vraždu, hrozí mu dlouholeté vězení

Muž dívku napadl ve středu odpoledne v Táborské ulici v Židenicích. Web iDNES.cz citoval svědkyni, která uvedla, že útočník dívku pronásledoval od budovy základní školy. Pokusili se ho podle svědkyně zastavit kolemjdoucí, kterým se ale nejprve vysmekl a dívku bodl.

Policejní mluvčí Petr Vala uvedl, že poté útočníka znovu zadržel náhodný kolemjdoucí. „Po příjezdu hlídky městské policie musel být agresor za použití donucovacích prostředků zpacifikován. Pachatel byl na místě policisty zadržen a převezen do policejní cely,“ popsal Vala.

Policie by podle něj chtěla muže poslat do vazby. Státnímu zástupci proto dala podnět, který pak žalobce podá k soudu. Obviněn je z pokusu o vraždu dítěte mladšího patnácti let, zač mu hrozí patnáct až dvacet let ve vězení, případně i výjimečný trest.