MHD ve Zlíně a Otrokovicích podraží. Ceny jízdenek se neměnily 11 let

Změny v časových kuponech

Od září budou změny i v časových kuponech. Roční junior pas bude stát 600 korun, což je téměř dvojnásobek. Dosud jej však mohli mít jen žáci do patnácti let, nově bude i pro studenty do šestadvaceti. Stejně zdraží také senior pas, platný bude pro seniory od pětašedesáti let, dosud to bylo nad sedmdesát let. Novinkou je kupon za šest set korun na rok také pro zákonného zástupce s trvalým bydlištěm ve Zlíně na rodičovské dovolené, případně na mateřské dovolené.

Jednorázové jízdenky se starým tarifem budou moci cestující využívat do konce listopadu. Od prvního prosince je nebude možné vrátit ani vyměnit.

Dopravce pro Zlín a Otrokovice také potvrdil, že plánuje investice. V příštích měsících chce nakoupit pětadvacet nových trolejbusů za tři sta padesát milionů korun.