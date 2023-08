Archeologové zkoumají, proč stál pod vrchem Krudum kostel. Žádnou osadu zatím neobjevili

„Zajímavým fenoménem je kostel, který tu vznikl vedle obchodní stezky. Jistě hovořil o tom, že to místo bylo považováno v té době za významné, když tady vznikl tak velký kostel, a musel i někomu sloužit. Takže pravděpodobně lidem, kteří tu pracovali v hornictví,“ řekl Klsák.

Archeologům se ale zatím nepodařilo doložit, co tu vzniklo jako první. Pravděpodobně tudy zpočátku vedla významná obchodní cesta, která spojovala Bavorsko a Prahu. Dokládají to dodnes patrné úvozy, což je označení pro nezpevněnou cestu, která se zařezávala do terénu. Vše ostatní podle Klsáka vzniklo v návaznosti na to.

S koncem těžby zřejmě zanikl i kostel

Kostel svatého Mikuláše byl založen pravděpodobně v roce 1253, ze kdy se dochovala první a patrně jediná zmínka o něm. Těžit se v lokalitě mohlo už od třináctého století. Lidé tam nacházeli polodrahokamy, jako je například jaspis, chalcedon nebo ametyst, a bohatě zastoupená tam byla i železná ruda.

Konec těžby a pravděpodobně i zánik kostela je datován do koncem šestnáctého století. Těžba se pak přesunula do sousedního Horního Slavkova a Krásna, kde se v minulosti ve velkém těžila cínová ruda.