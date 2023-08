Manželé chtěli do bitcoinmatu na popud podvodníka vložit statisíce, zasáhl kolemjdoucí. I tak o část peněz přišli

Podezřelé praktiky

Virtuální měny využívají takzvané peněženky. Může to být malé zařízení, aplikace v mobilu, ale i QR kód. „V klasické bitcoinové síti je transparentní, takže nějakou peněženku dohledat můžete, ale už nikdy nezjistíte, komu patří, případně kdo to z ní vybral,“ vysvětlil odborník na kyberbezpečnost Ivan Zelinka z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava.

Právě to je pro uživatele hlavní výhodou, virtuální měny totiž nejsou spojeny s jejich identitou. „Když vám někdo říká, že je to výhodná investice, že to musíte dát do bitcoinmatu, a to co nejdřív a co nejvíc, tak už to je divné. Proč by vám někdo neznámý chtěl přinést hodně peněz,“ upozornil Zelinka.

Podvodem v Ostravě se nyní zabývá policie. „Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání podvodu. Pachateli hrozí odnětí svobody až pět let,“ řekla mluvčí Krajské policie Moravskoslezského kraje Kateřina Kubzová. Policie zároveň vyšetřuje další tři případy falešného bankéře na Opavsku.