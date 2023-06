Dvě holčičky žily s rodiči v jurtě. Ve dvou a čtyřech letech neměly jména ani rodné listy

Holčičkám u soudu říkají vlčí děti. Nikdo je však rodičům nechce odebírat z péče, ujistil předseda náchodského okresního soudu Pavel Ruml. „Smyslem tohoto řízení je pouze děti zaevidovat do systému. Je to bizarní případ, setkali jsme se s tím v historii našeho soudu poprvé,“ uvedl.

Matka dětí v pátek k soudu nedorazila. Jejich otec je ve vazbě za pěstování půl tuny marihuany, soudkyně s ním hovořila prostřednictvím videokonference. Loni byla u muže v Otovicích na Broumovsku domovní prohlídka, tehdy policisté poprvé viděli, kde děti žijí.

„Zvolili způsob života v jurtách. Takový velký stan, mongolské typy stanů,“ uvedl okresní státní zástupce Vladimír Štěpánek.

Lada a Mariana

Soud dětem nepravomocně určil křestní jména. Rodné listy vystaví matrika, další doklady jiné úřady. „Starší děvče se jmenuje Lada, mladší se jmenuje Mariana, jsou to ta jména, která se v rodině už používala,“ uvedl soudce.

Podle psychologa a soudního znalce Jana Laška může to, že děti oficiálně nemají jméno, být velký problém. „Může to mít velice negativní vliv na jejich další budoucí život a rozvoj osobnosti. O rodičích to říká, že jsou asi výrazně mimo normu,“ uvedl.

Předseda soudu dostal od matky holčiček příkaz, aby ihned propustil jejího manžela. V opačném případě prý přijde o majetek a doživotně ztratí občanská práva. Vyšetřuje to Policie České republiky.