Plzeň čekají opravy dvou mostů na Rondelu. Předchozí vedení města ho přitom plánovalo zasypat

Čas na rozhodnutí

Radnice tak bude mít na rozhodování o zasypání Rondelu minimálně dalších deset let. Podle bývalého primátora Pavla Šindeláře (ODS) ale není proč čekat. „Pokud by docházelo k nějakému zásadnímu termínovému odsunu, tak si myslím, že je to promarněná příležitost,“ řekl letos v lednu.

Ještě v lednu projelo po Rondelu denně padesát tisíc aut. Po únorovém otevření západního obchvatu je jich o pětinu míň. Další pokles dopravy má přinést okruh východní, který bude v kompletní délce hotov nejdřív po roce 2032.