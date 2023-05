Policie už zná totožnost tří lidí po požáru v Brně. Dále žádá veřejnost o pomoc při identifikaci dalších

Osm lidí, zřejmě bezdomovců, zemřelo při požáru obytných stavebních buněk před týdnem, podle policie šlo o šest mužů a dvě ženy. „Kriminalisté nadále pracují na ztotožnění obětí požáru. Do dneška se nám podařilo identifikovat dva muže a jednu ženu. I nadále platí, že informace, které by mohly pomoci oběti ztotožnit, přivítáme na lince 158,“ uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb.

Hořelo na pozemku ČD, celkem 12 propojených stavebních buněk, ve kterých začalo hořet, ale firmě nepatřilo. O určení vlastnictví se státní podnik soudil, soud ale určil, že je majitel neznámý. Dráhy proto chtějí místo uklidit na vlastní náklady.

Firmě vybrané v soutěži dráhy podle dřívějšího vyjádření Rajnochové pozemek předaly minulou středu, tedy den před požárem. Tehdy podle mluvčí byly buňky zabezpečené proti vniknutí a nebyli v nich žádní lidé. Policie následně uvedla, že podle předběžných výsledků ohledání vnikli lidé do objektu určeného k demolici neoprávněně.

Likvidace objektů má začít ve čtvrtek

Podle Rajnochové by vybraná firma měla začít s odstraňováním objektů ve čtvrtek. „Celkově jde o úklid toho pozemku a součástí toho je i odstranění nezapsaných objektů, nejde o demolici,“ řekla mluvčí ČD. Dráhy podle ní za akci zaplatí několik set tisíc korun. Firma by pak měla pozemek předat drahám zpět podle mluvčí zhruba do poloviny června.