Město nedělá dost, aby řešilo bezdomovectví v Brně, kritizuje opozice. Podle primátorky dělá maximum možného

Podle opozičních Pirátů se koalice bezdomovectví dost nevěnuje. „Současné vedení utlumilo projekty na to, aby se lidé bez domova začlenili do společnosti. Housing first sice pokračuje, ale není tam tolik bytů, kolik je potřeba,“ míní Marek Lahoda (Piráti).

Podobně to na sociální síti komentovala ředitelka brněnského ženského spolku Vesna Barbora Antonová, která se pomoci potřebným dlouhodobě věnuje. „V Brně se před lety spustily programy rapid rehousing a housing first. Lidi, kteří tohle bydlení získali a udrželi si je, teprve se střechou nad hlavou mohli řešit svoje další problémy. Tyhle úspěšné programy Brno utlumilo, místo plánovaných desítek až stovek bytů se přidělují jednotky,“ podotkla s tím, že navíc skokově narůstají počty rodin, které jsou bezdomovectvím bezprostředně ohroženy.

Otázka bezdomovectví je podle primátorky Vaňkové velmi složitá. „Myslím, že pro ně děláme maximum možného. Je to samozřejmě spolupráce mnoha subjektů, počínaje našimi sociálními kurátory přes městskou policii a další. Na druhou stranu, ta událost, co se stala, ukazuje na to, že to není optimální,“ řekla Vaňková. Podle ní ale není v tuto chvíli možné říci, že by někdo pochybil. „Jsme na počátku, bude se prošetřovat, co se stalo. Není možné dělat ukvapené závěry. Pokud se ovšem ukáže, že bude něco, co budeme moci zlepšit, tak to určitě uděláme,“ dodala.