Nový most v Blansku začal plně sloužit autům i pěším

Městská dominanta

Stavba mostu stála 348 milionů korun, přičemž 230 milionů zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury, zbytek doplatil Jihomoravský kraj a město. Most je nyní městskou dominantou. Celková délka nosné konstrukce je 158 metrů, výška mostu nad terénem je devět metrů a výška mostního oblouku je dvanáct metrů.

Kvůli místním podmínkám je most v oblouku a zároveň musejí řidič na obou stranách překonávat stoupání a klesání. Ve Starém Blansku je most kruhovým objezdem napojen do Brněnské ulice, na opačné straně je také kruhový objezd, který most napojuje do Svitavské a Fügnerovy ulice.