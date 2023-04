Dačice nechají zkontrolovat podzemí v centru města. Hrozí zřícení historických sklepů

Podle ředitele Městského muzea a galerie Dačice Martina Rychlíka jsou tamní sklepy v centru města dvoupatrové, někdy dokonce až třípatrové. Pocházejí z dob renesance nebo gotiky. Měšťané některé své sklepy zkracovali, když je nepotřebovali jako úkryt před válkou nebo požárem. Skladovali v nich hlavně potraviny.

Pod Dačicemi, respektive pod centrem města, se takových sklepů nacházejí desítky. Město je před pěti lety nechalo zmapovat. Jaký je však jejich stav, se nedá odhadovat. Radnice teď plánuje nechat provést statický posudek kvůli bezpečnosti. V plánu má totiž rekonstrukci náměstí.

Sklepy se mohou dál propadat

„Určitě je to výzva, nicméně musí tam být koordinace s vlastníky, protože pokud nás tam nikdo nepustí, případně statika, nemůžeme nic dál řešit,“ sdělil místostarosta Dačic Jiří Baštář (ODS). „Pod náměstím můžou být nějaké vodoteče, a to by mohlo způsobovat postupné propady, popřípadě podemílání těch prostor,“ dodal Rychlík.

Město v tuto chvíli hledá pravou příčinu toho, co propad klenby způsobilo. „Problém byl už vlastně před měsícem, kdy prasknul kámen,“ popsal majitel domu Petr Lovětínský. K tomu navíc hodně pršelo. Voda zatopila i sklep tamního zámku, obvykle tam přitom žádná voda nebývá.