Hrad Lukov a Dačického dům jsou nejlépe opravené Památky roku 2016

Hrad Lukov, který přes 30 let opravují dobrovolníci, uspěl s rekonstrukcí věže Svatojánka. „Rekonstrukce začala od roku 1999, kdy jsme práce dokončili, ale mezitím začaly padat okolní zdi, tak jsme nemohli lidi pustit nahoru. A když jsme opravili zdi, tak jsme zjistili, že nám mezitím zatekla voda do střechy a je potřeba vyměnit celou konstrukci. Povedlo se to v loňském roce,“ řekl předseda Spolku přátel hradu Lukova Jiří Holík.

Lukov byl ve 13. století součástí sítě hradů, které tvořily ochranu východní hranice českého království. Za třicetileté války byl střediskem Valachů bojujících za osobní a náboženskou svobodu. Po vypálení a poničení švédskými vojsky chátral, na konci 18. století byl definitivně opuštěn a proměnil se ve zdroj levného stavebního materiálu.