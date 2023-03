Obec na Karlovarsku odmítá těžbu čediče, firma se snaží místní uklidňovat

„Přes les by měla vést silnice k lomu, kde by třeba jezdilo sto, sto padesát tater kamene denně,“ nastiňuje místostarosta Stanovic Josef Nyéki. Vedení obce se teď bojí hluku, zvýšené dopravy a prachu. Těžbě čediče se chce bránit. „Nikdo neví, co bude. A my se tady nechceme dočkat za deset let lomu,“ má jasno Nyéki.

S těžbou nesouhlasí ani lidé v Hlinkách, které spadají pod obec Stanovice. Proti záměru už chystají petici. Podepíše ji i Věra Haseová. V Hlinkách žije už třicet let. Teď se bojí, že by za okny místo lesa měla kamenolom. „Tady budou jezdit auta, to také není dobře, protože nám praskají domy,“ přibližuje jednu ze svých výtek.

Obavy jsou podle firmy předčasné

O ložisko má zájem společnost, která už těží kámen u Horního Slavkova. Od ministerstva životního prostředí nově získala povolení k rozšíření chráněného ložiskové území u obce Hlinky. Obavám lidí rozumí, zatím jsou ale podle ní předčasné.

„Obec je dotčený orgán. A vy musíte splnit podmínky těch dotčených orgánů. Ať je to ochrana přírody, hlukové nebo rozptylové studie,“ vypočítává místopředseda správní rady společnosti KMK Granit Pavel Tatýrek.

Resort upozorňuje, že přímé povolení k těžbě firma zatím nedostala. „Došlo pouze k rozhodnutí o rozšíření chráněného ložiskového území. To znamená, že se území chrání, aby případně v budoucnu nebylo znemožněno nebo ztíženo dobývání daného nerostného bohatství,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Čediče je v kraji nedostatek. Používá se například k výrobě asfaltu a betonu. Podle těžební společnosti zatím ale není jasný rozsah těžby ani to, kdy by mohla začít.