Beskydská příroda je pod ochranou už půlstoletí. Zažila kyselé deště, kůrovce i sucho

Zvláště chráněná území v Beskydech jsou pro mnohé inspirací do budoucna. V Mionší roste převážně buk, v oblasti se objevují také jedle nebo javory. „Odráží negativní vlivy, takže se dovede vyrovnat se suchem, s větrnou kalamitou, s ohrožením sněhem a houbami. Výsledkem je poměrně stabilní ekosystém,“ popsal lesník správy beskydské CHKO Tomáš Myslivjan.

Prales tak tvoří jakousi představu toho, jak by to mohlo do budoucna vypadat i v jiných lesích.