Policie posílila společné česko-slovenské hlídky v pohraničí. Stálé kontroly skončily minulý týden

Auto slovenské a české policie se potkají na hraničním přechodu. Spolujezdci se vymění a vzniknou tak dvě smíšené hlídky. Na obou stranách hranice mají za úkol sledovat nejen případné běžence, ale také veřejný pořádek a bezpečný provoz.

„Počínaje dnešním dnem bude ta činnost daleko častější, než byla doposud. Tady skutečně jde o to, aby přítomnost policie v pohraničí byla víc vidět,“ řekl ve čtvrtek náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bohdan Varyš.

Dohoda vznikla už před 18 lety

Dohoda o společných hlídkách je z roku 2005, policie je obnovila loni v červnu. „Je to i takové předcházení trestné činnosti, nejen v souvislosti s migrací. Ale i jiné trestné činnosti, ať už majetkové nebo násilné,“ poznamenal náměstek ředitele Krajského ředitelství policejního sboru v Trenčíně Ľubomír Vavruš.

Velitelem hlídky na českém území bude český policista, na slovenské straně slovenský. Zákonnost se podle Varyše dodržuje podle území, na kterém hlídka slouží. Společné hlídky budou v pohraničí působit nejméně do konce března. „Potom se to bude vyhodnocovat. Zejména s ohledem na nelegální migraci a plus případně nějaké další problémy se rozhodne o jejich prodloužení, případně omezení,“ uvedl Varyš.