Kritici středočeské D3 se kvůli uděleným výjimkám odvolali k soudu. Stavbu do prodlouží

Podle ministerstva jde ekonomicky i dopravně o nepřijatelnější variantu, která uleví přetíženým silnicím jižně od Prahy. Její koridor před dvěma lety definitivně potvrdil soud. „Jednáme se starosty obcí. Chceme také co nejdříve to samotné technické řešení představit i veřejnosti, aby se s tím mohla sžít,“ řekl Kupka.

Ministerstvo dopravy ale tamní obyvatele ubezpečuje, že spolu s výstavbou D3 postaví i vodovodní přivaděč. „V místech, která by mohla v rámci stavby zaznamenat úbytek spodní vody, chystáme řešení vodovodního řadu, který vybudujeme,“ sdělil šéf resortu Martin Kupka (ODS).

Údolí obce Luka pod Medníkem má překlenout vůbec nejvyšší most v Česku. Podle tamního obyvatele Michala Tietze nová dálnice výrazně změní ráz malebné krajiny oblíbené i mezi turisty a chataři. „Další nepříjemná věc je, že v Panském vrchu, kde má vést tunel, je zásobárna podzemních vod, která velmi pravděpodobně zásobuje studny,“ upozornil Tietz.

Po celé trase už silničáři hloubí dva a půl tisíce průzkumných vrtů. Podle odpůrců ale nemusí být zvolená trasa ještě konečná. „Ve hře jsou i mnohem důležitější věci, zda ten záměr může pomoci dopravním problémům, zda neohrozí jižní okraj Prahy, pokud by se tam nahrnuly další desítky tisíc automobilů,“ uvedl předseda iniciativy Alternativy středočeské D3 Roman Andres.

Kritici stavby prosazují rozšíření současné silnice přes Benešov, kudy nyní jezdí většina řidičů z Prahy do jižních Čech. Podle ministerstva by to nestačilo.