Hořela hala karlovarského letiště

Ještě než hasiči na letiště do Olšových Vrat přijeli, zkoušeli s plameny bojovat policisté s ručními hasicími přístroji. Požár se ale šířil pod plechovým pláštěm, bylo proto nezbytné ho nejprve částečně rozebrat. Hasiči pak proti plamenům, které podle Kasala prohořívaly zvenku objektu i zevnitř haly, použili speciální zařízení Cobra. To dokáže pomocí vodního paprsku proříznout různé materiály, rozprašovat vodu a vytvářet vodní mlhu.

Letiště bylo v době, kdy začalo hořet, prázdné. Na noc ani na neděli nebyly naplánovány žádné přílety ani odlety. V minulosti se z Karlových Varů létalo především do Ruska. V současnosti slouží pro sezonní charterové lety, počátkem ledna letiště oznámilo, že letos v létě přibude k dosavadním linkám do Turecka a na Krétu také nové spojení do Bulharska.