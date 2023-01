Kameny zmizelých připomínají v Ústí nad Labem osm životů vyhaslých za holocaustu

Vypálená synagoga

Židovská komunita v Ústí nad Labem vznikla podle ředitele ústeckého muzea a historika Václava Houfka v polovině 19. století. Před druhou světovou válkou se k židovství ve městě hlásilo přes tisíc lidí. V roce 1938 byla v Ústí vypálena synagoga a první Židé byli odvlečeni do tehdejšího internačního tábora v Krásném Lese. Jejich cesty poté vedly do ghetta Terezín a táborů smrti, jako byla Osvětim nebo Majdanek. Konce války se většina z nich nedožila.

Pamětník Hanuš Adamec uvedl, že je ostuda, že se první kameny zmizelých v Ústí nad Labem položily teprve nyní. „Pro mě osobně je to důležité, že v Ústí nad Labem konečně Stolpersteiny budou,“ doplnil.

Stolpersteiny mají přibývat

Primátor Petr Nedvědický (ANO) řekl, že chce, aby kameny v Ústí nad Labem přibývaly. „Doufám, že tyto kameny zmizelých nejsou těmi posledními,“ uvedl. Podle zemského rabína Karola Sidona by se mělo město v budoucnu pokusit vyhledat žijící příbuzné těch, které budou chtít připomenout dalšími kameny. „Tomuto setkávání u Stolpersteinů dávají teprve osobní přístup,“ dodal.

Oběti holocaustu v Ústí nad Labem připomíná i Davidova hvězda ze žuly. Autorem pomníku, který stojí na místě bývalého židovského hřbitova, je ústecký architekt Michal Gabriel.

Dlažební kostky s mosazným povrchem zasazené do chodníků navrhl německý umělec Gunter Demnig. S myšlenkou pamětního kamene vsazeného do chodníku před domy obětí holocaustu přišel v roce 1992. Před radnici v Kolíně nad Rýnem umístil první kámen, o který je třeba ,klopýtnout pohledem‘. Od té doby se podobné kameny vsazují do dlažby po celé Evropě včetně Česka. V Ústeckém kraji je více než osm desítek kamenů zmizelých, kromě Ústí nad Labem jsou například v Teplicích či Chabařovicích.