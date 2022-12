Vrchlabí má nový krytý bazén. Pro město je to jedna z největších investic

„Očekáváme velký zájem od prvního dne. Oproti původním předpokladům jsme ceny vstupného museli zvýšit o deset až patnáct procent, myslíme si, že jsou stále příznivé,“ uvedl Dušek.

„Město Vrchlabí sní o novém bazénu padesát let, je fantastické, že se to podařilo. Vrchlabí si bazén velmi přálo a nyní je to realitou. Jsem také rád, že se nám podařilo vše finančně i termínově zvládnout. Nebýt navýšení ceny z důvodu zvýšení ceny materiálů, tak bychom udrželi cenu podle výběrové řízení. Z mého pohledu je to malý zázrak,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka (Zvon).

Výstavba aquaparku představuje jednu z největších investic v novodobé historii dvanáctitisícového města na úpatí Krkonoš.