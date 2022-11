Obří rypadlo z dolu ČSA zanikne. Podle ministerstva kultury je důležitější rekultivace než jeho záchrana

Obří rypadlo RK 5000 vypadá z dálky jako dům a posledních šest let se ani nepohybuje. Jeho smyslem bylo těžit silnou vrstvu hlíny, a odkrýt tak menším strojům přístup k hnědému uhlí. Dělalo to 33 let, ale v roce 2016 došlo k těžebním limitům. Podle Zbyňka Jakše z Podkrušnohorského technického muzea vznikly dva takové stroje, ale dochoval se pouze jeden.

Horníci původně usilovali o jeho zachování. Ministerstvo kultury ale obří rypadlo na seznam technických památek nezapíše. „Zájem na jeho zachování nemůže být nadřazen zájmu o rekultivaci rozsáhlé plochy bývalého lomu,“ uvedla Ivana Awwadová z tiskového odboru ministerstva.

Problém spočívá ve velikosti rypadla. Aby se samo dostalo z lomu ČSA, muselo by odtěžit terén u něj. Vyproštění by přišlo nejméně na 200 milionů korun. V úvahu nepřipadá ani možnost, že by velkorypadlo zůstalo na dosavadním místě, až se lom promění v jezero, a stalo se atrakcí pro potápěče. Je plné kolomazi a vodu by znečistilo.