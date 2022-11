Prověřování neštěstí na diskotéce ve Slušovicích zabere policii několik měsíců

Další informace k prověřování případu podle mluvčí policie poskytne, jakmile to bude možné.

„Situace se od pondělí nezměnila. Hospitalizován je jeden člověk v těžkém stavu, jeden ve středně těžkém stavu, jeden na standardním lůžku. Všichni jsou nezletilí,“ uvedla mluvčí zlínské krajské nemocnice Dana Lipovská. Více informací vzhledem k věku pacientů nesdělila. V pondělí uvedla, že dva pacienti byli propuštěni do domácí péče.

Podle zjištění policistů nastala na schodišti před vstupem na diskotéku tlačenice vzhledem k vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven. To vedlo k následné panice a zranění osmi lidí ve věku od 15 do 20 let. Pět zraněných skončilo v nemocnici.