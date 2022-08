Vstup do Národního parku Českého Švýcarska zůstane omezený do konce září

Požár, který postupně zasáhl přes tisíc hektarů, se v parku rozhořel 24. července. Hasiči ho uhasili po dvaceti dnech. Zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku platí od konce července. Skončit měl na konci srpna, ministerstvo se ho ale nyní rozhodlo prodloužit o měsíc.

Podle mluvčí ministerstva Beaty Berníkové budou moci lidé od září vstupovat do míst, která nebyla požárem zasažena. „Tam, kde hořelo, jsou stále místa, kam se nebude moci vůbec, a někde jsou místa, kam se bude moci jen po značených turistických trasách,“ uvedla.

Prostor požářiště je uzavřený, otevřely se nové trasy

Také podle vyjádření mluvčího správy národního parku Tomáše Salova zůstane zakázaný vstup do prostoru požářiště. „Nebude možné jít do soutěsek Kamenice a na Pravčickou bránu a ani chodit po přístupových cestách k té bráně,“ řekl Salov.

V platnosti zůstane i noční zákaz vstupu do celého národního parku. Nově se zato návštěvníci dostanou například z Hájenek u Růžové do Mezné, na Mlýnskou cestu, z Mezné do Mezní Louky a dál do Vysoké Lípy. Odtamtud se mohou výletníci vydat třeba na Malou Pravčickou bránu a Šaunštejn.