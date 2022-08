Magistrát nesmí vydat stavební povolení na Šantovku Tower, dokud neskončí řízení o stížnosti, rozhodl soud

Újmu by podle ombudsmana už nebylo možné napravit

Po vydání stavebního povolení by totiž investor mohl začít stavět bez ohledu na případný úspěch kasační stížnosti ombudsmana u NSS. V takovém případě by podle ombudsmana bylo i vítězství u soudu fakticky bezcenné, protože by druhou největší městskou památkovou rezervaci v Česku podle něj postihla újma, kterou by již nebylo možné napravit.