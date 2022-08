Sokolov koupí domy ve vyloučené lokalitě u nádraží. Až 150 lidí se bude muset vystěhovat

Okolí sokolovského nádraží už léta hyzdí tuny odpadků i zdevastované bytové domy. Už v loňském roce nechalo město z lokality odvést čtrnáct kontejnerů odpadu. Pořádek tam však moc dlouho nevydržel. Naposledy se v Nádražní ulici uklízelo letos v červenci.

„Nekonečné hlídky, policejní razie, stavební úřad, úřad práce a de facto i ta vymahatelnost toho práva, to znamená, že i když jsme tam ukládali pokuty, protože tam máme kamerový systém, tak se to minulo účinkem,“ popsal situaci u nádraží v Sokolově velitel tamních strážníků Petr Kubis.

„Někteří nemají základní návyky a takové nechcete za souseda. Je to prostě velký problém,“ doplnil místostarosta Ladislav Sedláček (Hnutí pro město Sokolov).

Obyvatelé musí lokalitu opustit

Bezmála 150 nájemníků si teď bude muset hledat nové bydlení. Město se totiž po letech jednání s majitelem domů dohodlo, že domy odkoupí. Mnozí ale nevědí, kam půjdou. „Půlka (lidí) to netuší. Prostě čekají,“ řekla mediátorka podpory zdraví v Sokolově Helena Křížková. Dodala, že najít bydlení nebude jednoduché, bytů je totiž málo.

Město za pět domů zaplatí podle znaleckého posudku zhruba šestnáct a půl milionu korun. „Vystěhování by mělo proběhnout do konce roku. Základní podmínka v kupní smlouvě je, že my budeme platit na dvě části. Druhá částka se bude uvolňovat v podstatě až po předání (nemovitostí),“ přiblížil Sedláček.

Dohodu s městem potvrdil ČT i majitel nemovitostí v Nádražní ulici Pavel Berka. Dodal také, že problémové lidi už v Sokolově ubytovávat nebude. Z toho však teď mají obavy v okolních městech a obcích. „Je to nestandardní řešení velkého sociálního problému. V Kraslicích z toho máme velké obavy,“ potvrdil starosta Kraslic Otakar Mika (Otevřená radnice). Město tak chce od kraje koupit jednu z největších budov – bývalý studentský internát.