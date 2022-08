Mladí praktičtí lékaři do Jeseníku nechtějí. Město by mohlo mít problém i s pediatry a zubaři

Poté, co v Jeseníku skončila další praktická lékařka, hledá náhradu stále ještě zhruba třináct set pacientů. O registraci teď žádají například u lékařky Martiny Kovaříkové, která popsala, že podobnou situaci zažil Jeseník už před dvěma lety. „Chvíli jsme se střídali. Dojížděli jsme tam a jeden den v týdnu jsme hlídali pacienty. Více lékařů si to rozdělilo mezi sebe. Ale nedá se to zvládat, pak nemáte čas na ty svoje,“ uvedla.

Jeseník, podobně jako další menší města a obce, které jsou dál od krajských měst, trpí nedostatkem lékařů delší dobu. Mladí praktici tam nepřicházejí a možnosti samospráv jsou omezené.

„Můžeme pomoci s bytem, můžeme pomoci s vybavením ordinace. Co můžeme dál, teď zjišťujeme. Mohli bychom třeba jet na fakulty, aby alespoň do budoucna k nám chodili lékaři na praxi,“ uvedla starostka Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

Vedení Jeseníku o záležitosti jednalo s Olomouckým krajem i s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Hejtmanství už dříve nabídlo půlmilionovou dotaci na vybavení ordinace či na plat sester právě pro odlehlejší oblasti.

Hrozí i odchod pediatrů či zubařů

Motivovat lékaře se snaží i pojišťovny. „Primárním cílem nových motivačních mechanismů bude (s platností od ledna 2023) především zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených služeb pro všechny pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP),“ uvedla pojišťovna ve vyjádření pro ČT.

VZP má teď v Jeseníku smlouvu s devatenácti ordinacemi. Část lékařů už je v důchodovém věku, případně se k němu blíží. Město tak bude muset řešit problém také s nedostatkem dětských lékařů nebo zubařů.