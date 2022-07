Státní zástupkyně se odvolala v případu muže, který tvrdil, že lékaři zabíjejí pacienty s covidem

„Ve věci Okresního soudu Plzeň-město bylo podáno odvolání proti rozsudku,“ sdělila ČT předsedkyně soudu Petra Pavlíčková. Zároveň potvrdila, že odvolání podala státní zástupkyně. „Hlavním důvodem odvolání je, že nesouhlasíme s úplným zproštěním,“ řekla státní zástupkyně Kateřina Brožová.

Žalobkyně navrhovala původně podmínku. Skutek označila v obžalobě jako šíření poplašné zprávy. Jelikož muž video zveřejnil v době nouzového stavu, hrozil mu až osmiletý trest odnětí svobody. Plzeňský okresní soud se ale nedomníval, že se jednalo o trestný čin a v červnu zprostil Hlávku obžaloby. Odvolání nyní posoudí Krajský soud v Plzni.

Podle soudu video nevyvolalo paniku

Třiašedesátiletý Pavel Hlávka loni zveřejnil video na platformě Svobodný vysílač. Soud zproštění obžaloby odůvodnil mimo jiné tím, že právě uvedená platforma není hromadným sdělovacím prostředkem, který by vyvolal paniku.

Soud také zmínil, že se nejednalo o poplašnou zprávu, protože video nezpůsobilo, že by pacienti najednou začali odmítat hospitalizaci nebo že by chtěli převézt do jiné nemocnice.