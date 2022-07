Od Baťovy tragické smrti uplynulo 90 let. „Živitele kraje“ připomenou knihy i výstava

V pondělí také začala v parku Komenského v centru Zlína výstava nazvaná „Buď prvním!“, která se zabývá průkopnictvím firmy Baťa.

Tomáš Baťa vstoupil do historie jako zakladatel obuvnického impéria, které dalece přerostlo hranice Československa a funguje dodnes. Největšího rozmachu podniku se sídlem ve Zlíně se ovšem nedožil, zahynul totiž 12. července 1932 při leteckém neštěstí v Otrokovicích, když se chystal na obchodní cestu do Curychu. Vedení firmy pak převzal jeho poloviční bratr Jan Antonín Baťa a odborníci i obdivovatelé baťovského podnikatelského zázraku se dodnes přou o to, který ze sourozenců byl úspěšnější.

Dodnes se neví, co přesně havárii způsobilo

Dodnes se také vedou debaty o tom, co přesně stálo za havárií Baťova Junkersu F 13. Jinak spolehlivý jednomotorový stroj, mimochodem první celokovový letoun pro dopravu cestujících na světě, se zřítil jen pár minut po startu. Vyšetřovací komise určila jako příčnu neštěstí pilotovu ztrátu prostorové orientace v husté mlze, objevila se ale také svědectví o tom, že Baťa už dříve trval na létání v nevhodných podmínkách a s některými piloty se nerozešel právě v dobrém.

„Pilot prý odmítl startovat s poukazem, že odlet bude bezpečný, jakmile se mlha trochu zvedne, avšak továrník Baťa naléhal na odlet. Při tom prohlásil, že je jeho přílet na desátou hodinu oznámen do Curychu. Brouček přece startoval a Baťa přisedl k němu jako pozorovatel. Bylo to 8 minut před 6. hodinou ráno. Co se dělo dále, bude předmětem vyšetřování,“ napsala druhý den Národní politika, která informovala své čtenáře i o tom, že „smrt obou následovala ihned po dopadu letadla na zem… Kabina, ve které byla zavazadla, zůstala neporušena.“