Veterináři podají trestní oznámení na majitele jatek v Hraběticích kvůli podezření z týrání zvířat

Spolek Zvířata nejíme dlouhodobě usiluje o to, aby byly povinně na všech jatkách zavedené kamerové systémy, které by sice vždy nezabránily hrubému chování zaměstnanců, ale jejich chování by bylo pod veřejnou kontrolou. Petice, kterou mohou lidé podepisovat, má aktuálně 24 tisíc podpisů.