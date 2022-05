„Oprav dům, nebo dostaneš pokutu.“ Děčín chce donutit majitele objektů, aby o ně pečovali

Radnice v Děčíně chce začít pokutovat majitele nemovitostí, jejichž technický stav ohrožuje okolí. Na seznamu má přibližně třicet budov v soukromém vlastnictví. Podle města z nich do ulice opadává omítka, z některých se dokonce už zřítily části římsy. Majitelé tak postupně dostávají dopisy z radnice, aby své domy opravili. Pokud to neudělají, mohly by jim hrozit i statisícové pokuty.