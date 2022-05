O zámek ve Ptení se zajímají investoři. Obec nemá na jeho opravy peníze

„Prostějovu se podařilo opravit střechu. Zbytek zámku je však ve velmi špatném stavu. O koupi objektu za symbolickou korunu neměla zájem ani obec Ptení,“ zjistil redaktor České televize Marek Vrlák.

Starosta Ptení Jiří Porteš již dříve řekl, že podle odhadu si oprava zámku vyžádá bezmála 100 milionů korun. Ptení se ale zadlužilo kvůli výstavbě kanalizace, takže jeho finanční možnosti jsou omezené. Obec by podle starosty mohla podpořit investora, který se rozhodne zámek koupit a opravit.

„Jako obec, která má jedenáct set obyvatel, nemáme takový rozpočet. Máme kolem 15–16 milionů příjmů, si nemůžeme dovolit, abychom spravovali takovou rozsáhlou budovu,“ dodal Jiří Poteš.

Je na seznamu ohrožených památek

Renesanční zámek ze 17. století získal stát ve 20. letech minulého století v době prvorepublikové pozemkové reformy. Prostějov jej koupil o deset let později i s okolním polesím. Od 50. let v něm byly byty zaměstnanců státních lesů a kino, později vyhořel. Zámek se čtyřmi křídly a věžemi v nárožích několik let upadá.

Na konci roku 2008 se zámek ve Ptení dokonce dostal na seznam nejohroženějších památek, který sestavili pracovníci Národního památkového ústavu. K zámku přináleží asi 8500 metrů čtverečních pozemků.