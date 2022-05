V prostoru po Inwestu v Plzni má vzniknout nová čtvrť. Developer žádá o územní rozhodnutí

„Nedotknutelné jsou podmínky územního plánu či územní studie města a požadovaného funkčního členění jednotlivých bloků nové čtvrti, včetně procentuálních limitů pro obchodní plochy. Nikdo dnes ale kvůli problémům spojeným s pandemií nemůže vědět, jestli kupříkladu bude za pár let ještě dávat smysl hotel, nebo bude i pro město přínosnější, když by bylo v prostoru více bydlení,“ dodal Jícha.

Zatímco ještě v roce 2018 se mluvilo o třech miliardách korun, nyní by výstavba měla stát osm miliard. K tomu, zda má Ameside zajištěné financování, Klán uvedl, že firma má dlouhodobé partnery. „Ale teď je to ještě hodně předčasné. Už v průběhu stavebního řízení k vydání stavebního povolení budeme shánět financování na celý projekt a už v prvním čtvrtletí 2024 bychom chtěli začít se zemními a podobnými pracemi,“ předeslal. Dodal, že Ameside nebude komplex stavět po etapách, ale najednou. Stejně tak ho také otevře.

„Projekt je co do velikosti území nesmírně náročný, a proto věci pomohlo, když jsme si stanoviska vyjasnili při vzájemné diskusi,“ podotkl Jícha. Pandemie koronaviru podle něj přípravy projektu zkomplikovala a zpozdila.

„Najednou jsme na stole měli zbouraný kulturák, díru po něm a soudní spor. V současné době je soudní spor přerušen s tím, že dohoda má jednotlivá ustanovení, kde v okamžiku, kdy dojde k vydání stavebního povolení, se společnost Amádeus zavazuje žalobu zcela vzít zpět,“ sdělil Šindelář.

I nový investiční plán ale našel své odpůrce. Ti se domnívají, že radnice nedodrží to, co si lidé v referendu odhlasovali. To ale primátor odmítá. Tvrdí, že původní projekt obchodního domu je zcela odlišný od toho, co se plánuje nyní.