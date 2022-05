Bary v centru Karlových Varů musí omezit otevírací dobu

„Dnešního dne (v pondělí, pozn. red.) byla schválena účinnost vyhlášky od 1. června tak, jak tomu bylo už při schválení vyhlášky v prosinci. Odsouhlasili jsme změny ve smyslu prodloužení provozní doby od neděle do čtvrtka do půlnoci a v pátek a v sobotu do 2:00. Na základě podkladů, které jsme dostali od Policie ČR, jsme z vyhlášky vyloučili ulici Dr. Engla, protože na této ulici nebyly zaznamenány od ledna žádné delikty proti vyhlášce,“ uvedl radní Martin Dušek (ANO).

Když lázeňské město loni v prosinci schvalovalo na zastupitelstvu vyhlášku, obsahovala maximální provozní dobu pro bary v ulicích Dr. Engla, Dr. Davida Bechera, Jaltská, Zeyerova a částečně T. G. Masaryka přes týden do 23:00 hodin a v pátek a v sobotu do 1:00. Už v prosinci se proti návrhu provozovatelé barů ohradili. Nakonec se dohodli s městem, že se platnost vyhlášky odloží a obě strany připraví společné memorandum, ve kterém se stanoví podmínky, které budou muset bary splňovat. Šlo například o vybudování kuřáren uvnitř barů, zákaz vynášení nápojů na ulici nebo ochranka u vchodu.

Memorandum bylo podepsáno v březnu. Jenže podle vedení města podmínky, které dokument obsahuje, byly známé už od přelomu roku. Bary tak mohly svůj provoz už upravit. Pondělního jednání zastupitelstva se nikdo z provozovatelů dotčených barů nezúčastnil.

Podle opozičního zastupitele města Petra Kulhánka (KOA) by se ale měla platnost vyhlášky odložit minimálně do července, aby měly bary šanci prokázat, jestli podmínky memorand chtějí plnit. To ale zastupitelé nepodpořili.

Ředitel Městské policie Karlovy Vary Marcel Vlasák řekl, že z údajů Policie ČR vyplývá to, že stále dochází k narušování pořádku, rvačkám, napadením i loupežím. Podle něj je hlavním problémem, že v některých ulicích je hned několik nočních barů. Podle Vlasáka by tak omezení provozní doby mohlo pomoci alespoň v tom, že klid v ulicích nastane už v noci, a nikoli až v časných ranních hodinách, jak je tomu dosud.