Praha vyzve vládu k omezení vlastnického práva Ruska na školu v Bubenči

Záměr využít školu už schválila Praha 6, na jejímž území se nachází. Opoziční zastupitel a místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS), který návrh zastupitelům předložil, řekl, že na budovu se nevztahuje diplomatická ochrana. „Bylo by velmi špatné nechat školu prázdnou a nepoužívat ji,“ říká.

Podle Stárka a starosty Prahy 6 a poslance Ondřeje Koláře (TOP 09) by měl stát vložit budovu do majetku hlavního města, které by ji svěřilo do správy Praze 6. Škola pro ukrajinské děti by tam pak byla minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu.

„Ta škola je vázána mezinárodní smlouvou, která vznikla ještě v dobách komunistického Československa se Sovětským svazem a je to navázáno na Český dům v Moskvě, na majetky České republiky. Ta problematika je velmi komplikovaná. Pokud má pan Kolář potřebu něco znárodnit, tak ať to navrhne zákonem,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Resort také už minulý týden upozornil, že po jakýchkoli aktivních krocích vůči ruskému majetku v České republice by nepochybně následovaly reciproční kroky vůči českému majetku na území Ruska. Kolář ve čtvrtek na jednání zastupitelů řekl, že radnice si nechala vypracovat právní návrh dalšího postupu. Konkrétní kroky nesdělil.

Radnice zároveň tvrdí, že podle právních posudků by vzhledem k nouzovému stavu, který nyní platí, bylo možné práva ruské federace omezit. Ne všichni právníci ale souhlasí. „Vidím tam problematiku v rozporu s ústavou. Ta je od toho, aby nebyla ovlivňována různými politickými situacemi,“ okomentoval advokát Libor Čihák.

Vyučující, kteří v ruské škole působili, museli zemi opustit po diplomatické roztržce mezi Českem a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.