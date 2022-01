Park v Ústí nad Labem nese jméno Jaroslava Klemeše. Letos by se válečný hrdina dožil stovky

„Jaroslav Klemeš, ale i další parašutisté, si nikdy nepřipouštěli, že by se vzdali. Pro svou vlast byli schopni obětovat cokoli. Nikdy proti své zemi neřekli křivého slova, i když byli v 50. letech perzekvováni,“ řekl ředitel Vojenského historického ústavu a Klemešův přítel Aleš Knížek. Připomněl, že Klemeš šel do války ještě před dovršením dospělosti a že patřil mezi první československé vojáky, kteří ve Velké Británii prošli speciálním výcvikem. Dodal, že i přes všechny své zásluhy si generál zachoval pokoru a vždy vzpomínal na své kolegy z fronty.

U příležitosti přejmenování odpočinkového místa na Park generála Klemeše, o kterém rozhodlo loni v prosinci zastupitelstvo, byla odhalena také 101. lavička veteránů. Stojí na ní „Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je třeba, musíš to udělat“.

Předseda spolku Veselá Brná Zdeněk Kymlička řekl, že za vytvořením pamětního místa stály roky práce. Už před lety v parku spolek odhalil pamětní desku, která vznikla na základě petice. „Tehdy se odhalovala v takový nevhodný čas, asi v devět hodin dopoledne,“ podotkl Kymlička s tím, že se mělo konat další odhalení za účasti zástupců generálního štábu. „Pak nám do toho vstoupil koronavirus, ale když jsme později zjistili, že se blíží výročí, tak jsme se rozhodli, že vznikne tato akce,“ uvedl Kymlička. Klemeš v Brné žil zhruba do svých devadesáti let.