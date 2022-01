Zemek starší musí zaplatit státu přes 18 milionů korun, potvrdil v kauze solárního podvodu soud

Podle obžaloby Zdeněk Zemek starší spáchal zvlášť závažný zločin podvodu. Zemkova solární elektrárna VT-Sun získala licenci 31. prosince 2010 v době, kdy nebyla dokončená, přičemž tak získala vyšší cenu za odběr. Důvodem bylo to, že pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 platila garantovaná výkupní cena elektřiny 12 1500 korun za megawatthodinu na dvacet let, od roku 2011 tato cena klesla na 5500 korun za megawatthodinu. Podle obžaloby vznikla škoda přes sto milionů korun.

Přijetím dohody o vině a trestu se jednašedesátiletý Zemek přiznal k tomu, že se dopustil podvodu a pokusu o podvod, když podepsal nepravdivý předávací protokol dokazující dokončení elektrárny v prosinci 2010, přičemž ještě v lednu 2011 byly v elektrárně instalovány panely i další součástky. Při sjednání dohody byla vzata v potaz doba, která od spáchání podvodu uplynula, i Zemkův věk i zdravotní stav. S výší náhrady škody 18, 6 milionů korun nesouhlasil Zemek ani Česká republika, jejich odvolání však soud zamítl.